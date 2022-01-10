10.01.2022
В шести городах Челябинской области установился режим «черного неба»
10.01.2022
В период режима ЧП звонки из Казахстана будут бесплатными для россиян
10.01.2022
Текслер принял участие в церемонии официального представления нового начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области
10.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 января
10.01.2022
В Магнитогорске гостил молодежный Дед Мороз
10.01.2022
В челябинской мэрии отчитались о строительстве детских садов
В шести городах Челябинской области установился режим «черного неба»
09.01.2022
На территории четырех городов Челябинской области объявлены НМУ
05.01.2022
На территории шести городов Челябинской области установились НМУ
29.12.2021
Жители семи городов Челябинской области завершат год и начнут новый с НМУ
22.12.2021
В Карабаше установятся неблагоприятные метеоусловия
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021