В Сосновском районе обнаружена новая свалка – на этот раз рядом с Красным полем

В Сосновском районе Челябинской области представители Народного фронта снова обнаружили несанкционированную свалку. На этот раз гигантская куча мусора выросла рядом с поселком Красное поле.

«Судя по всему, здесь пытаются сделать отсыпку территории. Только материал выбрали неподходящий. Битый кирпич, бетон, строительные мешки, полиэтилен, стекловата – все то, чем отсыпать категорически запрещено. Но нарушитель, видимо, забыл об этом, когда вел подсчеты своего бюджета. Ведь использовать мусор дешевле, чем спецгрунт. О вреде природе тоже не вспомнил», - отмечают в челябинском региональном отделении Народного фронта.

Общественники предположили, что эконарушения в Сосновском районе, видимо, поставлены на поток, напомнив о свалке вдоль трассы М5 «Урал» (недалеко от поворота в Долгодеревенское), шум вокруг которой был поднят в мае этого года.

В связи с обнаружением в Сосновском районе нового мусорного «полигона» Народный фронт будет обращаться в прокуратуру, минэкологии и Росприроднадзор с просьбой провести проверку.

«А главе района в очередной раз напомним: подобные нарушения необходимо контролировать, а свалку срочно убрать!» - подчеркивают общественники.