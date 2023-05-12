На подъезде к селу Долгодеревенское образовался стихийный мусорный полигон

Вдоль федеральной трассы, на подъезде к южноуральской столице, недалеко от поворота в Долгодеревенское (Сосновский район, Челябинская область), образовался стихийный мусорный полигон.

Как сообщает «Общероссийский Народный фронт» Челябинской области, на стихийной свалке можно увидеть все: старую мебель, цемент в строительных мешках, горелые деревянные брусья от снесенных домов, автопокрышки, лобовые стекла от машин, бамперы, пластик, шифер, пищевые отходы, над которыми роятся мухи.

«Ситуация возмутительная. Если токсичные отходы попадут в землю, то нанесут вред экологии. А если отходы останутся лежать вдоль трассы, то речь может идти о несанкционированном мусорном полигоне», - рассказали в отделении Общероссийского Народного фронта региона.

Общественники уже обратились в прокуратуру, Росприроднадзор, и минэкологии с целью провести проверку, также в администрацию Сосновского района, на чьей территории обнаружен мусор, с требованием определить инициатора свалки и ликвидировать ее.

Видео: Общероссийский Народный фронд в Челябинской области