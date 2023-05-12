12.05.2023
В Магнитогорске на выездном заседании комитета Госдумы обсуждают вопросы моногородов и экспорта
12.05.2023
В парке «Металлург» имени Тищенко открыли самый большой скейт-парк в Челябинске
12.05.2023
Ищут родственников: поисковый отряд «Импульс» нашел поднял останки пяти бойцов в местах боев в Тверской области
12.05.2023
Челябинка завоевала три медали на чемпионате мира по плаванию в ластах
12.05.2023
На подъезде к селу Долгодеревенское образовался стихийный мусорный полигон
12.05.2023
С начала года на ЮУЖД выявлено 47 нарушений водителями правил при пересечении ж/д переездов
На подъезде к селу Долгодеревенское образовался стихийный мусорный полигон
27.04.2023
Народный фронт бьет тревогу по поводу прискорбного состояния «Скорбящих матерей»
24.04.2023
Челябинцы предлагают властям запустить социальную рекламу на тему воровства люков
12.04.2023
Народный фронт: власти Челябинска провалили исполнение дорожного нацпроекта
04.04.2023
Денис Рыжий доставил гуманитарную помощь от Челябинской области бойцам и мирным жителям ДНР
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023