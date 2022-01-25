В среду в Челябинской области без осадков

В среду, 26 января, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, без осадков, в отдельных районах изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 21-23 градуса, по области – минус 19-24 градуса, в низинах – до минус 29 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 7-9 градусов. По области – минус 4-9 градусов, в низинах – до минус 14 градусов.

Ветер юго-западный, южный 2-7 метров в секунду, ночью в северных районах местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 56 минут, заход - в 17 часов 17 минут. Долгота светового дня – 8 часов 21 минута. Луна убывающая.

По народному календарю 26 января – Ермилов день.

В этот день по случаю холодов полагалось проводить день дома. Люди так и говорили: «Ерема на печи - болезнь одолей и больше не болей». Еще одна похожая поговорка звучала так: «Ерема на печи, а кошка в печурке». На Ерему советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам - тепло в дом стучится; если стену дерет - ненастье у ворот». Туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель.

Именины в этот день: Афанасий, Максим, Петр, Яков.