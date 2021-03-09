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В среду в Челябинской области снег и ветер

В среду, 10 марта, в Челябинской области сохранится сырая и ветреная погода с перепадами температуры воздуха на фоне пониженного атмосферного давления. Снегопады продолжатся, днем в горах синоптики прогнозируют местами сильный снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 14-16 градусов, по области – 11-16 минус градусов, при прояснении столбик термометра опустится до отметки минус 20 градусов. В юго-восточных районах – минус 4-9 градусов.

В дневные часы в Челябинске - минус 2-4 градуса, по области - 2-7 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4-9 метров в секунду, днём местами порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы - 733 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно

понизится до 727 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в семь часов 24 минуты, зайдет в 18 часов 47 минут. Долгота светового дня - 11 часов 23 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю – Тарас Бессонный, Тарас-кумошник. В этот день отмечается память Святого Тарасия, который был патриархом Константинопольским в конце восьмого – начале девятого веков.

Наступает вешняя дрема, сон валит слабых средь бела дня со всех сторон. Говорили: «Тарас – опрокинь на матрац».

Одни считали, что в этот день нельзя спать днем. Другие - что опасно спать вечером. Говорили: «Кто спит под вечер, тот наспит кумоху».

Кумоха - так поселяне Костромской губернии называли лихорадку, появляющуюся в конце февраля. И еще за великую беду считали селяне, если в этот день «сорвется с крючьев дверь избяная».

На Руси считали, что святой помогает бороться с лихорадкой. Ее представляли как демоническое существо. По мнению крестьян, от нее помогал только сок осиновой коры, соскобленной с дерева непременно снизу вверх.

Именинники: Виктория, Тарас.