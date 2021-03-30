В среду в Челябинской области ясно

В среду, 31 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы местами туманы, слабая изморозь, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 5-7 градусов, по области – минус 4-9 градусов, в низинах – до минус 15 градусов.

Днем синоптики обещают в Челябинске плюс 7-9 градусов, по области – плюс 6-11 градусов.

Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 30 минут, заход - в 19 часов 28 минут. Долгота светового дня - 12 часов 58 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 31 марта - Кирилл - Дери полоз.

В народе об этом дне говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади - зима» (то есть можно было еще опасаться весенних заморозков); «На Кириллов марток продерет холодок». Если в этот день зацветала мать-и-мачеха - это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.

Именины в этот день: Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.