В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска

В среду, 24 августа, в Челябинске отмечено превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе. В первые два дня текущей недели превышение вредных веществ также регистрировались в областном центре и Магнитогорске. В понедельник в регионе сохранялись неблагоприятные метеорологические условия. Ситуация усугубляет установившаяся жара.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, 24 августа отмечено превышение по сероводороду до 3,1 ПДК.

Как рассказали в минэкологии региона, в ночь на 23 августа в Металлургическом районе система контроля качества атмосферного воздуха зафиксировала превышение по сероводороду – до 2,8 ПДК, утром – до 1,01 ПДК. Незначительно превышены среднесуточные предельно допустимые концентрации по взвешенным веществам выявлены в Калининском районе.

В ночь на понедельник, 22 августа, превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду было более существенным - до 5,6 ПДК, что относится к категории «высокое» (от 5 ПДК), а также взвешенным частицам – до 4,6 ПДК.

Дополнительные замеры, проведенные передвижной лабораторией, показали, что превышения по сероводороду фиксируются в районе предприятия МУП «ПОВВ». На предприятие направлено соответствующее уведомление.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, 22 августа зарегистрированы два случая превышения ПДКмр фторида водорода в 1,2 и 1,7 раза в Ленинском районе.

Кроме того, в Магнитогорске отмечен один случай превышения ПДКмр взвешенных веществ в 1,9 раза в левобережной части Орджоникидзевского района.

Все материалы переданы в надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования.

В министерстве экологии заверяют, что в Челябинске усилен контроль за соблюдением технологических режимов, эксплуатацией газоочистного оборудования.

Стационарные посты и передвижные лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» работают в круглосуточном режиме.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха