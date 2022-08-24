24.08.2022
Выживет только «Стая»: премьера экстремальной молодежной драмы состоится в видеосервисах Wink и more.tv
24.08.2022
«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Златоусте
24.08.2022
За сутки заболело ковидом 396 южноуральцев, выздоровело 105, умер один
24.08.2022
По целевому набору от ГРЦ Макеева в вузы поступили 25 выпускников
24.08.2022
МУП «ПОВВ» продолжает устранять повреждение водопровода в Металлургическом районе
24.08.2022
На почте теперь можно купить полис страхования от несчастных случаев
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
08.08.2022
Минэкологии объяснило причину дымки, тумана и запаха гари в период НМУ в Челябинске
08.08.2022
НМУ в Челябинской области продлятся по 10 августа, жители жалуются на ухудшение самочувствия
16.02.2022
В Челябинской области лишь в 2,17% взятых в январе проб воздуха выявлено превышение ПДК
09.02.2022
«Режим черного неба» продлен в семи городах Челябинской области
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022