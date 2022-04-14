В трех городах Челябинской области продлены НМУ еще на сутки

В трех городах Челябинской области еще почти сутки продлятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Коркино, Карабаше режим «черного неба» установился в 22 часа прошедшей пятницы, восьмого апреля, и продлится до 16 часов будущей пятницы, 15 апреля.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение об НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления, туман и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.