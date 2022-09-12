11.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)
11.09.2022
В Челябинске полицейские «накрыли» четыре нелегальных пункта приема металлолома
11.09.2022
Угнанный в Коркинском районе автомобиль обнаружен в карьере около Дубровки
11.09.2022
Лихач на «Киа» устроил жуткое ДТП на трассе М-5, едва не угробив двоих детей
11.09.2022
Перекресток на Сони Кривой и Энгельса в Челябинске открыт для транспорта
11.09.2022
«Челябинск читающий» привлек на Кировку большое число книголюбов
В трех городах Челябинской области установились НМУ
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022