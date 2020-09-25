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В водохранилище Магнитогорска выпустили двести тысяч молодых сазанов

Среда обитания
Сегодня, 10:10
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В Магнитогорске (Челябинская область) в акваторию местного водохранилища, в районе мостового переезда «Казачья переправа», выпустили около двухсот тысяч экземпляров молоди сазана.

Третий этап зарыбления водоема был реализован вчера, 24-го сентября, в рамках программы Магнитогорского металлургического комбината по сохранению и повышению биологического разнообразия на территории Челябинской области, одной из составляющих которой является восстановление и развитие биоразнообразия реки Урал и Магнитогорского водохранилища.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов общей численностью почти 800 тысяч экземпляров молоди сазана проводится с 2018-го года (в рамках проекта по реконструкции системы оборотного водоснабжения комбината с расширением резервуара-охладителя).

В ноябре 2018-го в акватории Магнитогорского водохранилища был пущен в работу комплекс гидротехнического сооружения, включающего в себя разделительную дамбу (это крупнейший природоохранный проект ПАО «ММК», предусматривающий также выполнение компенсационных мероприятий по восстановлению биологических ресурсов реки Урал во время строительных работ, а также высадку зеленых насаждений, ивы шаровидной и сирени венгерской, по всей длине дамбы).

Мероприятия, направленные на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов и среды их обитания, осуществляются на основании договора на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.

Договор заключен с Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства и предусматривает, кроме прочего, выпуск водных биоресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения (мероприятия реализуются в соответствии с планом искусственного воспроизводства водных биоресурсов, утвержденным управлением).

В ПАО «ММК» отмечают, что именно Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства, а также Госрыбцентр определили видовой состав рыб. Первоначально рассматривался выпуск особо ценных видов, включающих в себя чир, муксун, стерлядь. Однако специалисты не были уверены, что эти виды приживутся: исторически они здесь не водились. Поэтому было решено выпустить в водоем сазана - «аборигена» реки Урал.

Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов рассчитано на четыре этапа. В 2018-м состоялся первый этап зарыбления. Тогда в акваторию Магнитогорского водохранилища было выпущено 204 тысячи экземпляров молоди сазана. В мае 2019-го года реализовали второй этап зарыбления, выпустив в водоем 201 тысячу экземпляров молоди сазана.

В рамках программы по сохранению и повышению биологического разнообразия на территории Челябинской области с целью прореживания и уничтожения нежелательной растительности в водном объекте в 2021-м году будут проведены мероприятия по зарыблению акватории Магнитогорского водохранилища молодью белого амура и белого толстолобика.

В настоящее время Уральским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» ведется работа по разработке рекомендаций предельно допустимых объемов выпуска водных биоресурсов (белый амур, толстолобик) в Магнитогорское водохранилище на реке Урал.

 

  

 

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