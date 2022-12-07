В воздухе Челябинска растет концентрация диоксида азота, сегодня добавился сероводород

В Челябинске за последние двое суток концентрация диоксида азота в атмосферном воздухе выросла почти в два раза, а сегодня к нему добавилось еще одно вредное вещество – сероводород.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, седьмого декабря в Челябинске на посту №9 (ул. Чичерина, 22) зафиксировано превышение норматива по диоксиду азота в три раза.

Кроме того, сегодня на другом посту (ул. Трудовая, 35) зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,8 раза.

Накануне, шестого декабря, в Челябинске было отмечено превышение ПДК по диоксиду азота – утром этот показатель составил 1,6, к полудню достиг 2,2. Также зарегистрированы четыре случая превышения ПДКмр фторида водорода. Максимальная концентрация - 1,7 ПДКмр - в Ленинском и Металлургическом районах.

Диоксид азота оказывает негативное влияние на организм человека, вызывая, прежде всего, заболевания бронхов и легких. Сероводород оказывает негативное воздействие на дыхательную (раздражение слизистой носа, горла) и нервную системы (головные боли, усталость).

Напомним, в Челябинске неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, установили в 22 часа пятого декабря, и продлены до 19 часов восьмого декабря. До этого периода режим «черного неба» в областном центре продержался с 25 ноября по четвертое декабря.

В ноябре на Парламентских слушаниях по проекту «Чистый воздух» было отмечено, что Челябинск входит в список семи городов РФ с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Из них в четырех городах, в том числе и в Челябинске, ситуация ухудшилась по сравнению с 2020 годом. В то же время, по данным Минприроды, Челябинск показывает лучшие результаты по снижению выбросов.