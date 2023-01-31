В воздухе Челябинска растет концентрация вредных веществ

В Челябинске во вторник, 31 января, содержание диоксида азота в атмосферном воздухе превысило предельно допустимые концентрации в полтора раза. Накануне были выявлены превышения по фториду водорода, оксиду углерода и формальдегиду.

Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха. Превышение по диоксиду азота зарегистрировано на посту №66 (ул. Новороссийская, 8А).

В министерстве экологии заверяют, что фиксировались незначительные превышения разовых концентраций вредного вещества в воздухе в Ленинском районе.

«Все данные по выявленным превышениям переданы в соответствующие надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования», - сообщили в ведомстве.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник, 30 января, в Челябинске выявлено три случая превышения ПДКмр: фторида водорода в 1,1 раза, оксида углерода в два раза и формальдегида в 1,1 раза. Первые два - в Металлургическом районе, третий - в Центральном районе города.

В субботу отмечен один случай превышения ПДКмр фторида водорода в 1,2 раза в Ленинском районе, в пятницу - также фторида водорода (в 1,4 раза), но уже в Металлургическом районе.

«Специалистами Министерства экологии Челябинской области совместно с надзорными органами усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области», - подчеркнули в ведомстве.

При превышении безвредной концентрации фторида водорода у человека может появиться кашель и удушье. Вдыхание формальдегида может вызвать слабость, головные боли, бронхит, отёк лёгких и глотки. Превышение диоксида азота может привести, прежде всего, к заболеваниям бронхов и легких.

Длительное воздействие первых двух веществ может вызвать раковые заболевания.

Напомним, режим «чёрного неба» в Челябинске установился в пять часов утра 29 января и продлится до вечера пятницы, третьего февраля.