В зоопарке Челябинска родился пятнистый олень

В Челябинске сотрудники зоопарка показали новорожденного пятнистого оленя, который уже вышагивает по вольеру вместе с мамой.

Олененок родился 13 июня. Пол малыша неизвестен, так как зоологи пока не беспокоят новоиспеченную маму.

«Новорожденный олененок быстро встаёт на ноги, но полноценно следовать за матерью еще не может, поэтому чаще всего первые несколько дней лежит где-нибудь в кустах и терпеливо ждет, когда мама придет покормить его молочком. Питаться взрослой пищей олененок начинает примерно с двух месяцев, но материнское молоко продолжает пить до года», - рассказали в челябинском зоопарке.

Пятнистые олени в начале прошлого столетия едва не исчезли с лица земли, «благодаря» человеку. Сейчас их численность в дикой природе - менее трех тысяч особей.