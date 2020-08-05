Виталий Безруков рассказал о работе министерства экологии по сохранению южноуральских водоемов

Для рек и озёр Челябинской области за два последних года на административном уровне было сделано больше, чем за предыдущее двадцатилетие. Власти региона уже давно обратили внимание на проблемы южноуральских водоемов и предприняли все необходимые меры для их решения.

Об этом сегодня, пятого августа, заявил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, прокомментировав состоявшуюся во вторник, четвертого августа, акцию экологических активистов, проплывших с транспарантами на лодках по реке Миасс в столице Южного Урала с целью привлечения внимания к проблемам водоемов региона.

"Мы очень надеемся, что активисты, которые провели эту акцию, убрали за собой мусор и в следующий раз помогут городу в уборке реки, а также помогут призывать людей не бросать мусор в водный объект", - отметил замминистра экологии.

По словам Виталия Безрукова, в целях улучшения качества питьевой воды в рамках приоритетного регионального проекта «Сохранение источника питьевого водоснабжения Челябинской агломерации Аргазинского водохранилища» минэкологии реализует комплекс природоохранных мероприятий, ключевым из которых является строительство двух гидротехнических сооружений: отводного канала реки Сак-Элга и гидроботанической площадки.

"В 2017-2019 годы по заказу министерства построены гидротехнические сооружения: канал для отвода чистого стока реки Сак-Элга в обход загрязнённых территорий Карабашского городского округа, а также гидроботаническая площадка в устье реки Сак-Элга. Их строительство нацелено на значительное улучшение качества воды, поступающей в Аргазинское водохранилище", - отметил Виталий Безруков.

По его словам, в 2018 году был построен канал для отвода чистого стока реки Сак-Элга в реки Киалим и Миасс, в обход загрязненных территорий Карабашского городского округа.

Осенью 2019 года завершено строительство гидроботанической площадки в устье реки. Благодаря ей очищается загрязнённый поверхностный сток, поступающий в источник питьевой воды. В результате удержания воды образуется мелководный пруд, который зарастает за счёт высадки «высших водных растений»: камыша, рогоза и других.

Природные «фильтры» помогают очистить воду и поглощают загрязняющие вещества. Реализация мероприятий обеспечит сокращение текущего загрязнения источника питьевого водоснабжения городов региона в 20-25 раз.

В 2020 году был завершен один из самых масштабных проектов по водоподаче в Челябинской области. Благодаря строительству Долгобродского канала вода из реки Уфа поступает в Аргазинское водохранилище.

"Строительство комплекса гидротехнических сооружений по переброске части стока реки Уфа в реку Миасс началось в 1975 году. За 43 года строительство не раз останавливалось и снова возобновлялось. До 1989 года были построены Долгобродское и Кыштымское водохранилище и проложена трасса между ними. Чтобы гидросооружения не повлияли на экологическое состояние памятника природы озера Увильды, в 1989 году было принято решение о строительстве обводного канала Кыштым-Аргази протяженностью 21 километр в обход озера", - рассказал Виталий Безруков.

Он сообщил также, что в течение 2019-2020 годов удалось построить канал, который необходим для бесперебойной подачи качественной питьевой воды жителям Челябинска. По тракту водоподачи, представляющему собой полиэтиленовую трубу диаметром два метра, уложенную в траншею и засыпанную грунтом, в Миасс ежегодно будет поступать 130 миллионов кубических метров чистой воды. Это поможет решить проблему дефицита воды в Шершнёвском водохранилище - единственном источнике питьевой воды Челябинска и прилегающих к нему населенных пунктов.

Решение о дополнительной переброске воды будет приниматься филиалом по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБВУ «Центррегионводхоз» при наполнении Аргазинского водохранилища менее 500 миллионов кубометров после прохождения весеннего паводка. Сам канал готов, по нему уже может подаваться вода, сейчас завершаются работы по благоустройству.

На реке Миасс ведется очистка акватории от кустарниковой и водной растительности в центральной части Челябинска. Работы проводятся в рамках национального проекта «Экология».

В настоящее время с помощью техники завершена очистка четвертого участка, что возле «Союзпищепрома». Всего с этой территории вывезли 2200 кубических метров мусора и водной растительности.

Сейчас началась уборка на участках, которые были очищены в прошлом году, чтобы поддерживать их в удовлетворительном состоянии.

"К сожалению, там образовалось большое количество мусора, который жители бросают в реку или оставляют на берегу, и в этом году из-за сильной жары и малого количества воды река начала вновь активно зарастать и покрылась ряской. Поэтому для поддержания порядка на реке подрядчик приступил к уборке растительности и мусора на участках, которые были убраны в прошлом году", - напомнил замминистра.

В 2019 году от камыша, рогоза и бытового мусора очищен участок реки Миасс от элеватора «Союзпищепром» до моста по улице Братьев Кашириных. Протяженность очищенного участка составила 1,8 километра, площадь - 5,9 гектара. Объем вывезенного мусора составил 8000 кубических метров.

В 2020 году очистка акватории реки Миасс от излишней водной растительности осуществляется на участке от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром». В результате будет очищена территория площадью 6,3 гектара, протяженностью три километра.

В 2023-2024 годах министерством экологии Челябинской области планируется проведение комплекса работ по оздоровлению реки Миасс в черте Челябинска. В настоящее время разрабатывается проект по восстановлению и экологической реабилитации городского водоема на участке от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС. Срок завершения проекта и получение положительного заключения государственной экспертизы - 2020 год.

Также в текущем году министерство экологии региона разрабатывает региональную программу ведения государственного мониторинга водных объектов Челябинской области с целью осуществления наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменением морфометрических особенностей водных объектов или их частей, а также водохозяйственных систем.

В составе программы мониторинга будет подготовлен перечень водных объектов для проведения наблюдений. В перечень войдут водные объекты, испытывающие наибольшую антропогенную нагрузку, и питьевые источники, в том числе водохранилища, входящие в систему тракта водоподачи части стока реки Уфа в Миасс: Долгобродское, Кыштымское, Аргазинское и Шершневское.