Виталий Безруков: В появлении сыпи после купания в Тургояке колиморфные бактерии не виноваты

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков продолжает утверждать, ссылаясь на мнения ученых и экспертов, что появление на коже после купания в Тургояке сыпи есть аллергическая реакция на цветение водорослей и пыльцу деревьев.

И колиморфные бактерии, превышение по которым выявили в районе городского пляжа Миасса специалисты Роспотребнадзора, здесь абсолютно ни при чем.

Тему запрета купания на озере Тургояк (как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», городской пляж местные власти закрыли в связи с обнаружением в водах жемчужины Южного Урала кишечной палочки) Виталий Безруков решил прокомментировать в своем телеграм-канале в связи с публикациями об этом в СМИ и шквалом обращений граждан.

«В связи с этим хотим сообщить следующее. На данный момент купание на озере Тургояк запрещено только в одной точке. Это городской общественный пляж. В остальных местах купание разрешено!» - подчеркнул Виталий Безруков.

Также он отметил, что, руководствуясь требованиями Роспотребнадзора, администрация Миасса, помимо установки аншлагов о запрете купания, должна привести в соответствие все туалеты и исключить любое возможное попадание загрязняющих биологических веществ.

«Что касается появления сыпи у граждан после купания. Ученые и эксперты придерживаются прежней версии - это аллергическая реакция на цветение водорослей и пыльцу деревьев. На данный момент случаев возникновения аллергической сыпи у граждан больше нет. Это были единичные (разовые) случаи, которые наблюдаются на протяжении нескольких лет именно в момент сильной жары и фазы цветения растительности», - сказал Виталий Безруков.

Он также отметил, что данная точка зрения косвенно подтверждается данными Роспотребнадзора, которые отбирали пробы и в других точках Тургояка, откуда поступали жалобы на сыпь, но там никакого загрязнения выявлено не было.

«К тому же аллергическая реакция слабо связана с кишечной палочкой. У кишечной инфекции совсем другие симптомы», - заявил Безруков.

Напомним, ранее Роспотребнадзор, проведя лабораторные исследования (пробы воды были взяты в трех точках после жалоб отдыхающих на появление сыпи), пришел к выводу, что гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям вода в Тургояке не соответствует лишь в районе городского пляжа Миасса.

Качество воды в озере Тургояк (Челябинская область) в районе городского пляжа Миасса не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

На территории клуба-отеля «Золотой пляж» и в районе зоны рекреации «Пугачевская поляна» качество воды на момент взятия проб соответствовало гигиеническим нормативам и по санитарно-химическим, и по микробиологическим, и по паразитологическим показателям.

Качество песка соответствовало гигиеническим нормативам во всех исследованных пробах, включая взятые с городского общественного пляжа.