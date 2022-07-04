04.07.2022
В Челябинске подросток- велосипедист врезался в пассажирский автобус
04.07.2022
В Южноуральске закрыт хостел, в котором было зарегистрировано 240 мигрантов
04.07.2022
В лесах Челябинской области продолжают теряться люди
04.07.2022
В Челябинской области назвали среднюю стоимость садовых участков
04.07.2022
В Челябинске продадут 65 старых троллейбусов
01.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
Алексей Текслер рассказал о появлении в Челябинске первого висячего моста через Миасс
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
10.06.2022
После вмешательства Скокова на улице Цвиллинга водители смогут увидеть дорожные знаки
08.06.2022
Госэкспертиза потребовала устранить замечания по проекту реконструкции челябинской дороги на Агалакова
06.06.2022
Проезжую часть возле Шершневского водохранилища ждет новая жизнь
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022