Алексей Текслер рассказал о появлении в Челябинске первого висячего моста через Миасс

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о появлении в Челябинске первого вантового моста через реку Миасс, который соединит северо-западную часть мегаполиса (в районе будущего спортивного кластера) с городским бором.

Поделиться

Объект, который будет возведен в Челябинске через год – к очередному дню его рождения, глава региона презентовал на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге, где Алексей Текслер сегодня, четвертого июля, работает вместе с главой южноуральской столицы Натальей Котовой.

«Этот мост - не просто красивая инсталляция или абстрактный макет. Это уменьшенная копия моста, который появится в Челябинске через год ко дню рождения города. Он соединит северо-запад в районе будущего спортивного кластера с городским бором через реку Миасс. Этот район становится еще одним центром притяжения в Челябинске. Кроме комплекса спортивных сооружений рядом расположится и будущий университетский кампус. Все вместе это сформирует красивое и современное прогулочное пространство, которыми областная столица раньше не была избалована», - написал Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул глава региона, новый мост будет исключительно велопешеходным и войдет в городской веломаршрут, станет первым вантовым мостом в Челябинске.

«За идею его создания и будущую реализацию проекта благодарен промышленной группе «Конар». Уверен, что объект получится и полюбится всем!» - сказал Алексей Текслер.