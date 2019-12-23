Прогноз погоды

Во вторник мороз ослабеет, снега не будет
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 12:17
Автор: 
Любовь Юрина

Во вторник, 24 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков практически не прогнозируется.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 1-3 градуса. По области – до минус 4 градусов.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 28 минут. Долгота светового дня - 7 часов 8 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Никонов день.

В этот день также зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.

Именины в этот день: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан.

Автор: 
Любовь Юрина
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