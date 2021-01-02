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Второго января 2021 года Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца

Второго января расстояние между Землей и Солнцем будет самым минимальным в 2021 году. Это позволит наблюдать самый большой диск Солнца в наступившем году.

Как сообщается на сайте Московского планетария, второго января в 17 часов по московскому времени Земля будет находиться в перигелии – самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год.

В этот момент расстояние от Солнца до Земли составит всего 147 миллионов 93 тысячи 168,5 километра. Среднее расстояние до Солнца составляет 149,5 миллиона километров.

В начале июля Земля больше всего удалится от светила– в этот период она проходит самую далекую точку, афелий, и окажется на расстоянии более 152 миллиона километров от Солнца.

«Разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутима на глаз, так как изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода. Однако если их сравнить – то на 3% больше», - уточнили в планетарии. То есть второго января диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля. Видимый диаметр Солнца – наибольший в 2021 году (32 угловые минуты 35 секунд).

Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 километра в секунду. Диаметр Солнца измеряется в угловых градусах.

Смена времен года на Земле не зависит от расстояния, отделяющего планету от Солнца. На смену времен года влияет наклон земной оси к плоскости орбиты. Ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего – летом.