Южноуральцев предупреждают о сильных магнитных бурях в ночь на понедельник

Предстоящей ночью и в первой половине дня понедельника, первого ноября, в Челябинской области прогнозируется магнитная буря.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, слабая магнитная буря уровня G1 была зарегистрирована с 17 до 20 часов 31 октября. В вечерние часы и до полудня понедельника геомагнитное поле будет возмущенным.

По данным Gismeteo, умеренная магнитная буря силой шесть балов прогнозируется к 23 часам 31 октября. Ночью ожидают сильную магнитную бурю силой семь баллов. Геомагнитные возмущения к утру ослабнут, но сохранятся до 14 часов первого ноября.

Люди могут по-разному реагировать на геомагнитные возмущения, в зависимости от степени чувствительности организма. Самыми уязвимыми для магнитных бурь являются люди с патологиями сердечно-сосудистой системы. У них возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение. Некоторые ощущают приход магнитных бурь за один-два дня до их появления.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

Южноуральцам с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, нервной системы в такие дни необходимо особенно строго придерживаться графика приема препаратов, которые назначены специалистами. По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.

По данным Челябинского Гидрометцентра, атмосферное давление выше нормы - 744 миллиметра ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 739 миллиметров ртутного столба, днем повысится до нормы - 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Очень внимательно нужно отнестись к своему самочувствию людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников (людей, у которых собственное давление пониженное) и людей с заболеваниями суставов.

Люди с гипертонией, наоборот, чаще всего при пониженном атмосферном давлении начинают чувствовать себя значительно лучше. У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы. Могут появляться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.

Кроме того, при низком атмосферном давлении снижается количество кислорода, содержащегося в воздухе.