Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая

Теплый южный ветер принесет в Челябинскую область воздух Каспийского региона. В ближайшие несколько на Южном Урале ожидается аномально-жаркая погода.

«Температура в ближайшие дни, со второго по шестое мая, на Урале ожидается совсем летняя: ночью 9-14 градусов, днем 22-27 градусов, - рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко. - На юге Свердловской области, а также в Челябинской, Курганской областях ожидается очень теплая сухая погода».

По данным Челябинского Гидрометцентра, с третьего по седьмое мая в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В Челябинске с третьего по шестое мая – плюс 23-25 градусов, седьмого мая – до плюс 27 градусов. По области – плюс 21-26 градусов, третьего и седьмого мая – до плюс 28 градусов.

На всей территории области в этот период сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в южной половине региона местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса).