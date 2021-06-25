Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в предстоящие сутки – сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер на фоне высоких температур воздуха.

«В ближайший час и до конца суток 25 июня, ночью и днем 26 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный», - сообщает Челябинский Гидрометцентр.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

При этом прогнозируется жаркая погода. Воздух будет прогреваться до плюс 26-31 градуса, в южных районах – до плюс 33 градусов. В южных и восточных районах местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах местами высокая пожарная опасность.

Для людей длительное пребывание на солнце ведёт к общему перегреванию организма, тепловым и солнечным ударам. Уменьшается содержание кислорода в воздухе, и формируются условия погодной гипоксии. Недомогание могут почувствовать люди с сосудистыми недугами, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы.

Ветер усилится, местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В ГУ МЧС предупреждают, из-за обильных осадков в горных районах возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

В ГУ МЧС предупреждают, в условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению пожаров.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

При таких погодных условиях прогнозируется увеличение количества ДТП. Миндортранс рекомендует водителям при движении в условиях дождя уменьшить скорость, соблюдать необходимую дистанцию между автомобилями, обязательно включать фары и стараться не применять резкое торможение.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.