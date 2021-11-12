Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в предстоящую субботу, 13 ноября, и просят быть осторожными и внимательными на дорогах.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в субботу, 13 ноября, ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метели.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Прогнозируют шквалистое усиление ветра до 14 метров в секунду. Порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

На дорогах ожидается гололедица, что может привести к росту количества ДТП.

Дорожники готовы к ухудшению погодных условий и осложнению ситуации на дорогах. ФКУ Упрдор «Южный Урал» сообщает, что для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта в рамках зимнего содержания имеется более 250 единиц спецтехники - комбинированные дорожные машины, МТЗ, автогрейдеры, погрузчики и бульдозеры.

Все машины и механизмы оснащены системой спутникового контроля ГЛОНАСС/GPS и всем необходимым сигнальным оборудованием. «При ухудшении погодных условий спутниковая навигация позволит дежурному диспетчеру оперативно среагировать и при необходимости направить дополнительную технику на наиболее загруженный участок», - подчеркивают в УпрДор. Также в наличии необходимый запас противогололедных материалов.

Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. А также не создавать препятствия спецтехнике, которая занимается чисткой дорожного покрытия и обработкой его противогололедными материалами.

Пешеходам советуют во время гололеда передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).