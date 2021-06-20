20.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра
20.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 21 июня
20.06.2021
Медработники отмечают свой профессиональный праздник
20.06.2021
В Челябинской области продолжает снижаться суточное число победивших ковид южноуральцев
20.06.2021
Пожарные Челябинска спасли жизни двух малышей, пока их мама спала
19.06.2021
В ЮУрГУ стартует приемная кампания
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра
18.03.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
11.03.2021
В пятницу в Челябинской области мороз, порывистый ветер
15.09.2020
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение
13.06.2020
Холодный фронт приведет к ухудшению погоды в Челябинской области
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
19.06.2021
В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи
18.06.2021
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
16.06.2021