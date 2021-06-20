Южноуральцев предупреждают об усилении ветра

Предстоящей ночью, 21 июня, в Челябинской области ожидается усиление ветра. Об этом южноуральцев предупреждают синоптики в ГУ МЧС региона.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, в ночь на понедельник, 21 июня, в регионе прогнозируется ветер 8-13, его отдельные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, в дневные часы ожидается ветер 6-11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

В ГУ МЧС предупреждают, в условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Вероятно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

Южноуральцам советуют, при перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

«Руководители муниципальных образований, органов местного самоуправления, организаций, предприятий, жилищно-коммунальных служб должны своевременно принять меры и привести населенные пункты, объекты экономики и жилье в пожаробезопасное состояние», - предупредили в ГУ МЧС.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.