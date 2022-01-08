Южноуральцев предупреждают об усилении ветра и резком скачке давления

В Челябинской области в предстоящие сутки прогнозируется шквалистый ветер, резкий скачок атмосферного давления, местами небольшой снег.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

В ночь на воскресенье синоптики обещают ветер 8-13 метров в секунду, порывы до 22 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Прогнозируют шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами – до 25 метров в секунду. В ветреную погоду нарушается сон, у многих портится настроение, отмечается чувство беспричинной тревоги и беспокойства. Сильный ветер может спровоцировать усиление депрессивного состояния у людей с психо-эмоциональными расстройствами.

Южноуральцев предупреждают о гололедице на дорогах, местами сильной. Гололедица может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения. До 21 часа действует ограничение на движение общественного транспорта по М-5.

Кроме того, южноуральцев предупреждают о резком росте атмосферного давления. В настоящий момент атмосферное давление на 11 единиц ниже нормы - 731 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно повысится сразу на 24 единицы – до 754 миллиметров ртутного столба, что выше нормативных значений на 12 единиц.

Повышенное давление может негативно отразиться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга) и неустойчивым собственным артериальным давлением.