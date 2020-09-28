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Южноуральцы жалуются на жуткую вонь в выходные

Среда обитания
Сегодня, 10:37
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Автор: 
Любовь Юрина

Жители Челябинска, Копейска и Магнитогорска в минувшие выходные жаловались на удушающий запах на территориях городов.

Горожане размещали гневные посты на странице «Вредные выбросы ВКонтакте.

«Северо-запад. Жесть просто. Запах гари почувствовали еще за 10 километров до въезда в Кременкуль», - пишет Анна Мардеева.

«В Ленинском районе третий день дышать по вечерам невозможно, запах гари такой стоит что окна все закрыты, а на утро автомобили в какой-то не понятной пыли стоят», - делится Егор Яковлев.

Жалуются и жители других районов: «26 сентября, 19 часов. ЧТЗ, Чурилово. Конструктора Духова. Дышать просто невозможно», «Сельмаш. Дым и гарь, дышать невозможно», «В Чурилово стоит отвратительный запах, тяжело дышать и болит голова», «ЧТЗ задыхается», «Гарью воняет и смог стоит, пока ехали с ЧМЗ в Парковый через Шагол», «Молодогвардейцев вниз до Кашириных аж сизая дымка и нечем дышать», «Пересечение Новороссийской и Барбюса».

На «адский смог» челябинцы жаловались и в пятницу, и в четверг. «Непонятная дымка вонючая. Впечатление, что где-то газует автомобиль огромный», «Вонища невозможная. Даже фонари на площадке размываются».

Люди звонят по телефону 112, но, по их словам, дозвониться с первого раза не получается, все операторы заняты.

«В Магнитогорске смрад нереальный», - делится Светлана Артемова и выкладывает фотографии.

Обращения поступают из Южноуральска. «В районе Таянды, Ключи смог от пожара (там горит то ли лес, то ли поля). После Южноуральска запаха нет и звезды видны», - сообщает Надежда Трошенкова.

«Копейск тоже задыхается от гари уже третьи сутки», - пишет Елена Иванова и уточняет, вонь с гарью появляется вечером, после восьми окно уже не открыть. После 10-ти утра развеивается.

Напомним, на территории шести городов Челябинской области на четверо суток были объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Режим «черного неба» установился в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Аше, Златоусте, Сатке и Коркино. Он продлится по вечер понедельника.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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