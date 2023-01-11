Южноуралец спас травмированного орлана-белохвоста, оказавшегося в мороз на трассе

Неравнодушный житель Челябинска обнаружил на автомобильной трассе в Курганской области краснокнижного орлана-белохвоста с признаками серьезных травм - птица сидела на дороге и не могла улететь. Южноуралец не проехал мимо, а остановился и затем обратился за помощью в Росприроднадзор.

«В этот день (восьмого января 2023 года – прим.) было очень морозно. Орлан сидел на дороге и не мог улететь. Он находился в крайне истощенном состоянии, был слеп на один глаз», - рассказали в Уральском управлении Росприроднадзора.

При участии сотрудника Росприроднадзора краснокнижника оперативно устроили на временную передержку в приют Фонда Зоозащиты «Спаси меня».

Специалисты провели полный осмотр и обследование птицы и предположили, что орлану 2-3 года. У птицы есть признаки слепоты, истощения, контузии, наступившей вероятнее всего от полученных травм. Орлан пока не может самостоятельно питаться. Ветеринары борются за жизнь и пока с осторожностью говорят о перспективах выздоровления и возвращения в природу пернатого хищника.

На сегодня птица немного окрепла, у нее появились силы, и она начала проявлять активность. Росприроднадзор продолжит следить за судьбой спасенного орлана-белохвоста.

Напомним, руководитель центра реабилитации диких животных «Спаси меня» Карен Даллакян имеет опыт спасения краснокнижного орлана-белохвоста. В апреле 2020 года сотрудники минэкологии региона принесли известному на всю страну ветеринару раненого крылатого красавца-хищника. Птицу обнаружили экоактивисты в Озерске.

Осенью 2015 года еще одного травмированного Орлана подобрали пенсионеры в лесу в Троицком районе. Птицу тогда тоже отдали в фонд зоозащиты «Спаси меня». А в июне 2016 года краснокнижного хищника выпустили на волю.

ДЛЯ СПРАВКИ

Орлан-белохвост (лат. Haliaeetus albicilla) – хищная птица из семейства ястребиных. В естественных природных условиях живет до 25 лет и дольше. Это мощный, грозный охотник на рыбу, мелких птиц и животных. Занесен в Красную книгу России, является редким видом.

В Челябинской области орлан-белохвост регистрировался в гнездовый период в Ильменском заповеднике, Троицком, Чебаркульском, Брединском, Октябрьском районах, в окрестностях села Канашево Красноармейского района, на озерах в районе Касли. Во время осенних миграций отмечалась значительная концентрация птиц (до 6-10 особей) у Кочердыкского заказника.