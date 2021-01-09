Южный циклон принесет в Челябинскую область снегопады и метели

В ближайшие сутки погоду в Челябинской области будет определять южный циклон, который принесет снегопады, усиление ветра.
По данным Челябинского Гидрометцентра, снег ожидается уже в ближайшую ночь, с девятого на десятое января. Днем в воскресенье снегопады усилятся. В Челябинске обещают сильный снег. В отдельных районах возможны туманы и метели.
При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.
Порывы ветра местами будут достигать 12 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.
В миндортрансе предупреждают, на дорогах ожидается сильная гололедица и снежные заносы. Они могут стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.
«В связи с надвигающимся снежным циклоном просим участников дорожного движения быть крайне осторожными, соблюдать дистанцию между автомобилями, отнестись с пониманием и не препятствовать работе снегоуборочной техники», - обратились к участникам дорожного движения челябинские дорожники.
Пешеходам рекомендуют помнить о том, что управляемость автомобилем при этих погодных условиях резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и как результат, наезд на пешеходов.
Сегодня, девятого января, на улицах Челябинска работает 200 единиц техники. В уборке задействовано 237 дорожных рабочих.
Организации, обслуживающие жилищный фонд на территории города Челябинска, ведут очистка входных групп и придомовых территорий от снега. По данным мэрии, сегодня работают 10 единиц техники и 1127 дворников.
В случае чрезвычайных ситуаций нужно обращаться по телефонам «101» или «112».
В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.
О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.