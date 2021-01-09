Прокуратура начала проверку по факту ЧП на канатной дороге в экопарке Магнитогорска

По факту травмирования ребенка на канатной дороге в Магнитогорске возбуждено уголовное дело

Минэкологии заверяет, в новогодние каникулы, несмотря на НМУ, воздух в Челябинске был чистым

В Челябинской области стартовали Рождественские ёлки, но пройдут они не совсем обычно

Самые яркие проекты управления архитектуры Челябинска в 2020 году

Главврач Сосновской ЦРБ рассказал о сноубординге и гормоне счастья

Мороз может отменить занятия в школах Челябинска после новогодних каникул

В Челябинске на костюмированный парад вышли собаки-аристократы

Южный циклон принесет в Челябинскую область снегопады и метели

В ближайшие сутки погоду в Челябинской области будет определять южный циклон, который принесет снегопады, усиление ветра.

По данным Челябинского Гидрометцентра, снег ожидается уже в ближайшую ночь, с девятого на десятое января. Днем в воскресенье снегопады усилятся. В Челябинске обещают сильный снег. В отдельных районах возможны туманы и метели.

При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.

Порывы ветра местами будут достигать 12 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.

В миндортрансе предупреждают, на дорогах ожидается сильная гололедица и снежные заносы. Они могут стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

«В связи с надвигающимся снежным циклоном просим участников дорожного движения быть крайне осторожными, соблюдать дистанцию между автомобилями, отнестись с пониманием и не препятствовать работе снегоуборочной техники», - обратились к участникам дорожного движения челябинские дорожники.

Пешеходам рекомендуют помнить о том, что управляемость автомобилем при этих погодных условиях резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и как результат, наезд на пешеходов.

Сегодня, девятого января, на улицах Челябинска работает 200 единиц техники. В уборке задействовано 237 дорожных рабочих.

Организации, обслуживающие жилищный фонд на территории города Челябинска, ведут очистка входных групп и придомовых территорий от снега. По данным мэрии, сегодня работают 10 единиц техники и 1127 дворников.

В случае чрезвычайных ситуаций нужно обращаться по телефонам «101» или «112».

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.