Южный циклон принесет в Челябинскую область снегопады, усиление ветра

Вечером первого ноября, ночью и днем в среду, второго ноября, в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение– прогнозируют снег, мокрый снег с дождем, порывистый ветер на фоне пониженного атмосферного давления.

«В связи с прохождением южного циклона, вечером первого ноября, ночью и днем второго ноября в Челябинской области ожидаются осадки, в виде дождя, мокрого снега, снега, - предупредили в Челябинском Гидрометцентре. - Ночью второго ноября в горах – очень сильные осадки. В отдельных районах - сильное отложение мокрого снега и гололеда на проводах и предметах».

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра, местами его порывы ночью будут достигать 17 метров в секунду, днем - 14 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление ниже нормы на 11 единиц – 731 миллиметр ртутного столба. В течение суток оно еще понизится. Геомагнитное поле неустойчивое.

Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников (людей, у которых собственное давление пониженное). Люди с гипертонией, наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя значительно лучше.

У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы. Могут появляться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.

Южноуральцев предупреждают о гололедице на дорогах, местами - сильной. Это может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Для обеспечения безопасного проезда по областным дорогам Миндортранс направило распоряжение в муниципалитеты о необходимости организовать работу спецтехники и дежурство ответственных лиц.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» также рекомендует водителям позаботиться о замене шин с летней на зимнюю.

Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. По возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

«Учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности», - предупредили в ГУ МЧС области.

Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является бо́льшее число грузовых автомобилей, фургонов.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).