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За очистку южноуральских водоемов возьмутся добровольцы и дайверы-профессионалы

Среда обитания
Сегодня, 20:09
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В Челябинской области в течение недели волонтеры будут наводить порядок на дне водоемов и очищать их поверхность от загрязнений.

Экологическая акция пройдет с 15-го по 23-е августа. Помощь будет оказана таким жемчужинам Южного Урала, как Еловое, Чебаркуль и Большой Кисегач. 

Серия мероприятий состоится при поддержке Фонда президентских грантов. Это совместный проект минэкологии региона и общероссийской общественной организации «Детские и молодежные социальные инициативы». Участие в акции примут также «Чистый Челябинск» и «АнтиСмог».

Около 150-ти южноуральских добровольцев вручную очистят берега озер, а команда профессиональных дайверов поднимет с их дна мусор. 

Координационный штаб проекта разместится в городе Чебаркуле, на территории региональной общественной организации «Экоцентр «Наш Дом».

Как сообщают организаторы акции, за время проведения субботников с берегов и поверхности озер Челябинской области планируется собрать не менее десяти тонн мусора.

В субботу, 15-го августа, спасители водоемов высадятся на озере Еловом. 

 

 

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