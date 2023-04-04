Завалены мусором и гнилыми деревьями: челябинцы просят навести порядок на кладбищах

Жительница Челябинска обратилась к администрациям кладбищ с просьбой навести порядок на погостах.

Сообщение появилось в социальной сети в группе «Пусть Котова знает».

«Огромная просьба обязать администрации кладбищ произвести вывоз мусора с территорий. Все завалено мусором, ветками, старыми гнилыми деревьями, которые сломались от старости. Деньги с родственников умерших дерут не малые, а кладбища похожи на свалку. Дороги квартальные можно и трактором пройти, народу на родительский день много, все в мусоре и ямах», - пишет местная жительница.

Напомним, в понедельник, третьего апреля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова дала поручение навести порядок на кладбищах и убрать мусор

Как сообщили в мэрии, на территориях погостов уже начали проводить уборку мусора и оперативно вывозить его на полигон. Сегодня, четвертого апреля, работы ведутся на самом крупном кладбище города - Успенском.

Также на кладбищах Челябинска через неделю начнется акарицидная обработка.