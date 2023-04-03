К Родительскому дню в Челябинске все кладбища обработают от клещей

На кладбищах Челябинска через неделю начнется акарицидная обработка. Затем специалисты приступят к обработке общественных пространств города.

Об этом сообщил сегодня, третьего апреля, на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Акарицидная обработка начнется десятого апреля. Противоклещевая обработка начнется с городских кладбищ в связи с тем, что Родительский день в этом году выпадает на 25 апреля. Жители придут помянуть усопших родственников», - сказал Александр Астахов.

«На кладбищах также нужно провести уборку и вывоз мусора. А после перейти к обработке от клещей общественных пространств», - распорядилась глава Челябинска Наталья Котова.

В общей сложности от клещей в этом году обработают более тысячи гектаров зеленых участков и мест массового отдыха по всему городу. Это озелененные территории, прилегающие к жилым массивам, спортивно-досуговые площадки, образовательные организации, парки культуры и отдыха, места проведения спортивных мероприятий, кладбища, комплексные центры социального обслуживания населения города.