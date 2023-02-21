«Зеленый пояс» появится и вокруг Верхнеуральска

Участники общественных слушаний одобрили создание лесопаркового «зеленого пояса» вокруг Верхнеуральского городского поселения. Итоговый документ будет отправлен на утверждение в Законодательное собрание Челябинской области.

В течение недели до проведения слушаний аппарат Общественной палаты Челябинской области осуществлял сбор замечаний и предложений. За этот период не поступило ни одного замечания и вопроса к существующей карте-схеме и включенному в нее земельному участку, отметил председатель Общественной палаты региона Николай Дейнеко.

На слушаниях ведущий специалист администрации Верхнеуральского городского поселения Ирина Кузнецова рассказала об участке, которому хотят придать особый статус.

«Участок земли располагается на территории “Буренина сада”, он является памятником природы. Уже более ста лет на нем растут тополя, ольха, береза и различные кустарники», - отметила Ирина Кузнецова.

После выступления у участников слушаний возник ряд вопросов к представителю администрации. Так, председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области Петр Бирюков попросил уточнить информацию о правовом статусе земельного участка, включая его целевое назначение. Общественник обратил внимание, на то, что с утверждением границ «зеленого пояса» будет создана зона с ограниченным режимом природопользования. Соответственно, в этом месте нельзя будет строить капитальные объекты инфраструктуры и производить вырубку зеленых насаждений. Поэтому важно учитывать планы городской администрации в части развития данной территории.

По результатам общественных слушаний будет составлен протокол, в котором, в том числе будут отражены мнения участников, поступившие предложения и заявления, а также рекомендации, одобренные большинством участников.

«Не позднее второго марта 2023 года ходатайство и итоговый документ будут направлены в Законодательное Собрание Челябинской области для дальнейшего рассмотрения», - уточнил Николай Дейнеко.

Напомним, в августе 2022 года одобрил создание первого в регионе лесопаркового «зеленого пояса» вокруг Челябинска (в июле прошли общественные слушания ). Площадь челябинского «зеленого щита» - 31,75 тысячи гектаров. Площадь челябинского «зеленого щита» - 31,75 тысячи гектара.

В декабре 2022 года региональный парламент утвердил создание лесопаркового «зеленого пояса» площадью 964,7 гектара вокруг Магнитогорского городского округа.

В границах лесопарковых зеленых поясов запрещаются: сплошные рубки лесных и иных насаждений; размещение отходов; разработка полезных ископаемых; создание объектов, не связанных с созданием объектов лесной инфраструктуры, для переработки древесины; создание объектов капитального строительства.

При этом для развития в исключительном порядке будут разрешать на этих территориях создание линейных объектов, объектов здравоохранения, образования, объектов для осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

При включении в лесопарковый зеленый пояс территории с более строгим режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности ее правовой режим сохраняется.