08.07.2022
В Челябинской области ведется капремонт дороги Кузяшева - Акбашева – Марксист
08.07.2022
В Челябинской области растет число умерших от ковида за сутки
08.07.2022
Челябинские таможенники накрыли банду валютчиков
08.07.2022
Благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы вошло в заключительную фазу
08.07.2022
Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем семьи, любви и верности
08.07.2022
В нацпарке «Зигальга» отметился одинокий старый волк
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
05.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
27.05.2022
Общественники запросили у Текслера расчёты по проекту расширения улицы Худякова
25.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
19.05.2022
Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022