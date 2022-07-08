Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса

Общественная палата региона приглашает жителей Челябинска и всех заинтересованных лиц на слушания по теме создания лесопаркового «зеленого пояса» вокруг мегаполиса.

Отметим, «зеленый пояс» нужен промышленному городу-миллионнику как эффективное средство сохранения растительности Челябинска, обеспечивающее средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

Заявителем процедуры общественных слушаний является объединение «ЭКО-Standart». За организацию и проведение мероприятия отвечает Общественная палата Челябинской области.

С материалами ходатайства о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Челябинска можно ознакомиться в аппарате региональной Общественной палаты по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 59, кабинет 104 (понедельник – пятница, с десяти утра до пяти вечера), а также здесь и на сайте ОПЧО.

Замечания и предложения по данной теме принимаются до 11-го июля в письменном виде в аппарате Общественной палаты Челябинской области в журнале замечаний и предложений, а также по адресу электронной почты: 7371657_op@mail.ru.

Общественные слушания состоятся 15-го июля в 11 часов по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 41-А (Дом архитектора).

Регистрация на общественные слушания осуществляется до 13-го июля включительно по адресу электронной почты: 7371657_op@mail.ru или номеру телефона: 8 (351) 737-16-57, с указанием ФИО, должности или организации.

Отметим, на территориях, входящих в состав лесопарковых зеленых поясов, запрещается использование токсичных химических препаратов; проведение сплошной рубки леса; размещение отходов; строительство объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры; разработка месторождений, за исключением природных лечебных ресурсов.

Закон о создании «Зеленого пояса» вступил в силу в Российской Федерации в 2017 году и к настоящему моменту применяется уже в сорока городах страны. Для примера: «зеленый пояс» Екатеринбурга составляет 18 тысяч 444 гектара, площадь «зеленого пояса» Уфы составляет тысячу 700 гектаров, Вологды – 65 тысяч 848 гектаров, Читы – 21 тысяча 786 гектаров.

«Зеленый пояс» Челябинска составит 26 тысяч 294 гектара, или 262,94 квадратных километра, из них тысяча 709 гектаров – леса Челябинска; 64 гектара - леса Копейского городского округа; 16 гектаров - Красноармейский и Сосновский районы; четыре тысячи 174 гектара – особо охраняемые природные территории (Челябинский (городской), Каштакский и Ужовский боры); двадцать тысяч 331 гектар - земли лесного фонда (Красноармейское, Долгодеревенское, Кременкульское, Смолинское, Еткульское лесничества).