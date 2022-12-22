ЗСО утвердило создание зеленого пояса вокруг Магнитогорска

Лесопарковый «зеленый пояс» площадью 964,7 гектара будет создан вокруг Магнитогорского городского округ.а Это будет второй муниципалитет в Челябинской области, который обретет свой «зеленый щит».

Сегодня, 22 декабря, депутаты Законодательного собрания региона на заседании одобрили соответствующее постановление.

Напомним, в ноябре по инициативе Главного управления лесами в Магнитогорске состоялись Публичные слушания, на которых был рассмотрен и одобрен проект о создании «зеленого пояса».

Магнитогорск находится в степной зоне и было предложено включить в «зеленый щит» территории, на которых расположены примыкающие к границе города леса.

На территории «зеленого пояса» нельзя будет вырубать деревья, размещать предприятия и строить капитальные объекты.

«Создать лесопарковый зеленый пояс города Магнитогорска площадью 964,7 гектара», - говорится в документе, одобренном парламентариями.

В ближайшее время – будут подготовлены землеустроительные документы на одобренные участки. В течение 180 дней будет подтвержден статус зеленого пояса Магнитогорска как зоны с особыми условиями использования посредством внесения сведений о его границах в Единый государственный реестр недвижимости.

Напомним, Челябинск первым на Южном Урале получил лесопарковый «зеленый пояс». Его создание было одобрено региональным парламентом в августе 2022 года (общественные слушания прошли в июле). Площадь челябинского «зеленого щита» - 31,75 тысячи гектаров.

Планируют создавать «зеленые пояса» и вокруг других городов Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о «зеленом щите».

Лесопарковый «зеленый пояс» – зона с ограниченным режимом природопользования, включающая территории, на которых расположены леса, водные объекты, природные ландшафты, территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, выполняющие природоохранные, экологические и рекреационные функции.

В границах лесопарковых зеленых поясов запрещаются: сплошные рубки лесных и иных насаждений; размещение отходов; разработка полезных ископаемых; создание объектов, не связанных с созданием объектов лесной инфраструктуры, для переработки древесины; создание объектов капитального строительства.

При этом для развития в исключительном порядке будут разрешать на этих территориях создание линейных объектов, объектов здравоохранения, образования, объектов для осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

При включении в лесопарковый зеленый пояс территории с более строгим режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности ее правовой режим сохраняется.