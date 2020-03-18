Житель Магнитогорска зарезал щенка и покалечил взрослую собаку своей бывшей сожительницы

В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный мужчина зарезал домашнего щенка породы хаски и нанес ножевые ранения взрослой собаке, незаконно проникнув в дом своей бывшей сожительницы по улице Люгарино.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, расправляясь с животными, магнитогорец высказывал угрозы в адрес женщины, которая успела спрятаться от него в сенях и оттуда нажала кнопку экстренного вызова вневедомственной охраны.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы обнаружили пьяного мужчину с ножом в руках. При задержании сопротивления он не оказывал. Ранее магнитогорец был судим за убийство.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.