Жители Челябинска не хотят купаться в Шершнях из-за белой пены и правильно делают

Жители Челябинска не хотят купаться в Шершнях из-за белой пены. Несмотря на сильную жару, многие горожане не готовы заходить в подозрительные воды.

Свет на происхождение белой пены сегодня, 17-го июня, в своем телеграм-канале пролил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, объяснив, что причиной необычного природного явления на Шершнях с большой долей вероятности стали активное цветение и распад сине-зеленых водорослей. Тем не менее, сотрудники министерства экологии региона проведут проверку по данному факту.

Безруков напомнил, как две недели назад в связи с аномальной жарой Шершневское водохранилище активно цвело и покрывалось зеленой пленкой. После отмирания водорослей большое количество органики осталось в водоеме.

«Данная пена образуется при высвобождении компонентов разложения, смешиваясь с воздухом и водой. На видео, снятое горожанами, видно, как на гидроцикле человек катается в месте цветения водорослей и перемешивает всю эту массу. Это еще раз подтверждает версию экологов, что данное явление не связано с антропогенным воздействием человека на водный объект. Пена не опасна и пропадет в ближайшие дни. Однако купаться в ней точно не стоит», - подчеркнул Виталий Безруков.

Член координационного экологического совета при губернаторе Челябинской области, эксперт Общественной палаты региона, декан факультета экологии ЧелГУ Альфира Сибиркина уверена, что данное природное явление связано с поверхностным натяжением воды и распадом отцветших водорослей.

«Попадая в озеро, они начинают распадаться, а в процессе распада высвобождаются органические вещества. В их числе органические кислоты, которые и служат «пенообразователем». Молекулы «пенообразователей» поднимаются на поверхность озера и взаимодействуют с молекулами воды. Притяжение между пенообразователем и молекулой воды уменьшает поверхностное натяжение, поэтому воздух легче смешивается с водой. Легкие пузырьки, возникшие от смешения воздуха и воды, вступившей в реакцию с пенообразующим агентом, и собираются в пену на поверхности озера», - отметила Альфира Сибиркина.

По ее словам, особенно много пены скапливается у берегов водоемов в ветреную погоду, в летнюю жару или же осенью.

Альфира Сибиркина заявила, что чаще всего такая пена абсолютно безвредна: «пенообразователь» (а именно остатки отмерших водорослей и листьев) обычно составляет не более десяти процентов от пены, а все остальное есть воздух и вода.