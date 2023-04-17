Жители Челябинска останутся без горячей воды и отопления

В Челябинске продолжаются испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Они являются обязательными и проводятся раз в пять лет в конце отопительного периода.

Как сообщил сегодня, 17 апреля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, проверочные мероприятия пройдут 18 и 20 апреля.

«Проверки будут проходить с шести утра и до восьми вечера. В это время возможно отключение горячей воды и отопления», - сказал Астахов.

Ознакомиться с полным перечнем многоквартирных домов, попадающих в контур испытаний, можно по ссылкам 18.04.2023 и 20.04.2023.

Отметим, испытания на максимальную температуру теплоносителя — одно из мероприятий по подготовке Челябинска к следующим отопительным периодам.