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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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29.12.2021

В уходящем году почти 190 челябинских семей переехали из аварийного жилья в новые квартиры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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29.12.2021 20:59

Жители семи городов Челябинской области завершат год и начнут новый с НМУ

На территории семи городов Челябинской области в последние дни уходящего 2021 года и в первые дни нового 2022 года установятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Аши НМУ начнутся в 19 часов 29 декабря и продлятся до 19 часов 31 декабря.

В Магнитогорске и Сатке неблагоприятные метеоусловия установятся также в 19 часов 29 декабря, а сохранятся чуть подольше - соответственно до 11 часов и 19 часов первого января.

На территории Карабаша, Коркино и Челябинска режим «черного неба» продержится продолжительнее всего - до 19 часов второго января.

На период с 20 часов 28 декабря до 19 часов второго января отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение о НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления, туман и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов. Выполнение обязательных мероприятий контролируют надзорные ведомства.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС (112).

Автор: Любовь Юрина
НМУ
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Телефоны:

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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
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В Челябинске определили места запуска фейерверков

27.12.2021 13:14

Плата за капремонт в Челябинской области вырастет

27.12.2021 13:09

Новогодние праздники пройдут в Челябинске под пристальным наблюдением стражей порядка

27.12.2021 12:36

В Миассе завершились этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс

27.12.2021 12:28

В Карабаше стартовала премия «Народное признание и любовь»

27.12.2021 12:27

«Ростелеком» подготовил объекты связи в Челябинской области к работе в новогодние праздники

27.12.2021 12:10

Наталья Котова потребовала решить судьбу брошенных новогодних елок

27.12.2021 12:09

График выплаты пенсии для южноуральцев в новогодние каникулы

27.12.2021 11:41

В Челябинске продолжает процветать нелегальная торговля елками

27.12.2021 11:33

Челябинская епархия издаст справочник для бездомных

27.12.2021 11:29

«Уральский диксиленд» принял участие в «Белом Рождестве»