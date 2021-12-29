Жители семи городов Челябинской области завершат год и начнут новый с НМУ

На территории семи городов Челябинской области в последние дни уходящего 2021 года и в первые дни нового 2022 года установятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Аши НМУ начнутся в 19 часов 29 декабря и продлятся до 19 часов 31 декабря.

В Магнитогорске и Сатке неблагоприятные метеоусловия установятся также в 19 часов 29 декабря, а сохранятся чуть подольше - соответственно до 11 часов и 19 часов первого января.

На территории Карабаша, Коркино и Челябинска режим «черного неба» продержится продолжительнее всего - до 19 часов второго января.

На период с 20 часов 28 декабря до 19 часов второго января отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение о НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления, туман и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов. Выполнение обязательных мероприятий контролируют надзорные ведомства.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС (112).