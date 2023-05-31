Жительница Трехгорного заплатит за костер в лесу у реки Юрюзань

Жительница города Трехгорный (Челябинская область) заплатит за костер, разведенный в лесном массиве у реки Юрюзань.

Факт нарушения особого противопожарного режима выявили сотрудники отделения федерального государственного пожарного надзора, проводившие в Трехгорном межведомственный рейд.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, в отношении горожанки составлен протокол по части второй статьи 20.4 КоАП РФ.

В условиях действующего на Южном Урале особого противопожарного режима, при котором открытый огонь - под запретом, женщине грозит административный штраф в размере от десяти до 20 тысяч рублей.