Зимой 2024-го в центре Челябинска поселится огнедышащий символ года

На площади Революции Челябинска следующей зимой изо льда создадут Дракона – символ нового 2024 года, который будет встречать всех гостей главного зимнего городка в окружении сокровищ малахитовой шкатулки. И, конечно, не будет огнедышащим.

Компания, которая разработает для южноуральской столицы проект новогоднего ледового городка, уже определена. Эту работу организация-победитель, предложившая в аукционе наименьшую цену, выполнит за 356 тысяч 541,66 рубля. Начальная цена аукциона составляла немногим больше – 358 тысяч 333,33 рубля. Всего было подано две заявки, и второй участник цену не снижал.

Напомним, «Малахитовая шкатулка» оказалась победной темой – за нее проголосовало наибольшее количество челябинцев, пожелавших, чтобы именно она была реализована на площади Революции следующей зимой.

Известно, что в зимнем городке до конца зимы будут «жить» Дед Мороз и Снегурочка, Дракон и не менее двух десятков тематических скульптур – «из шкатулки», что входные группы будут созданы изо льда и будут сиять и переливаться – благодаря иллюминации, которая тоже предусмотрена.

Конечно же, в городке будут установлены и горки, в том числе для детсадовцев и младших школьников.