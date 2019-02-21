Малофеев: Случай в Чурилово подтверждает необходимость лицензирования частных детсадов

Единороссы провели собственную проверку частного детского сада «У Машеньки» в Чурилово (Челябинск), сотрудницы которого пожаловались на плохие условия содержания и питания детей в дошкольном учреждении.

Уволившаяся сотрудница этого детсада рассказала о некачественном питании, отсутствии аптечки и необходимых справок у персонала. Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Алексей Малофеев лично приехал в детсад, встретился с директором и осмотрел помещения.

Инициатором открытия детсада стала многодетная супружеская пара, которая оказывает услуги по присмотру за детьми с полутора до трех лет в дневное время. Под детский сад переоборудована квартира в многоквартирном жилом доме, там есть игровая, спальная и туалетная комнаты, кухня.

«Мы убедились, что в детском саду дважды в день проводится влажная уборка, помещения проветриваются. Питание – 4 раза в день в соответствии с пожеланиями родителей. Продукты закупаются ежедневно», - рассказал Алексей Малдофеев.

На момент проверки в холодильнике были все необходимые продукты для приготовления еды согласно меню.

В детском саду созданы условия для сна, игр, питания, гигиены и досуга, имеется в наличии аптечка для оказания первой помощи.

«Из того, что я здесь сегодня увидел, могу сделать вывод, что санитарное состояние удовлетворительное, явных нарушений не заметили», - отметил Алексей Малофеев.

Родители, которые водят детей в этом детсад, не имеют претензий к условиям содержания их ребятишек. Руководство дошкольного учреждения открыто для диалога с родителями.

Директор детского сада подтвердила, что пришедшие на стажировку и проработавшие по нескольку дней сотрудницы действительно вовремя не предоставили санитарную книжку, справку об отсутствии судимости. Алексей Малофеев рекомендовал предпринимателям тщательнее подходить к подбору персонала, требовать все необходимые справки и документы.

Как уже сообщало агентство, в настоящий момент в детском саду проводит проверку и областная прокуратура. Единороссы будут держать ситуацию под контролем. В случае обнаружения нарушений они будут устранены руководством учреждения.

В ЕР отмечают, что на сегодня обязательное лицензирование организаций, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми, не требуется. Ситуация, возникшая в частном детском саду «У Машеньки», еще раз доказала, что утвердить список требований к ведению подобного бизнеса все же необходимо.

Единороссы планируют обсудить эту ситуацию на заседании Общественного совета.

«Думаю, регламент работ частных детских садов должен быть четко прописан в законе. Таких частных детских садов, занимающихся оказанием услуг по присмотру и уходу за ребенком, становится все больше, а это значит, необходимо ввести для них обязательное лицензирование», - прокомментировал Алексей Малофеев.

Также на общественном совете будут рассмотрены варианты контроля за работой частных детских садов.