Сад Победы в Челябинске очистили от мусора

Сегодня, 25 апреля, в рамках проекта «Чистая страна» состоялся традиционный весенний субботник на территории Сада Победы в Тракторозаводском районе Челябинска. В нем приняли участие депутаты Законодательного Собрания, сотрудники аппарата областного парламента, региональный исполнительный комитет «Единой России, актив Тракторозаводского местного отделения, участники предварительного голосования, сторонники партии и более ста волонтеров. Участники собрали более 300 мешков листвы, веток и мусора.

Лидер южноуральских единороссов Владимир Мякуш отметил, что он с советских времен ежегодно с гордостью принимает участие в субботниках. Законодательное Собрание региона на протяжении 25-ти лет своего существования ежегодно принимает активное участие в наведении чистоты в городе.

«Для всех нас радость наводить чистоту и порядок в своем городе», - отметил Владимир Мякуш. В центральной части Парк «Сад Победы» установлены памятники «Защитникам Отечества» и военному автомобилисту, а также памятник труженикам тыла. На центральной аллее парка установлен памятник «Защитникам морских рубежей».

«Парк «Сад Победы» для нас особенно дорог, потому что мы совместно с администрацией Тракторозаводского района в 2000-х годах вложили много сил в его восстановление», - отметил спикер. По инициативе Владимира Мякуша рядом с мемориалом тружеников тыла заложена Аллея славы, на которой высажено пятьдесят елей в память о бессмертном подвиге защитников нашей страны в годы Великой Отечественной войны. «Сейчас этот парк пользуется большой популярностью у жителей. Здесь гуляют ветераны, изучает историю молодое поколение», - отметил лидер южноуральских единороссов. На протяжении последних лет в Саду Победы располагается стационарная выставка военной техники.

Пока шел субботник, к памятнику труженикам тыла подошли на экскурсию ученики 3-го класса школы № 12 города Челябинска. Учителя им рассказывали военную историю и историю района. Участники субботника тоже пообщались с ребятами. А главное, показали личный пример по уборке общественных территорий.

«Я попросил детей сегодня дома расспросить родителей и написать историю о своих родных, внесших немалый вклад в Победу, - отметил Владимир Мякуш. – Мы, в свою очередь, вносим свой вклад в преображение города. Конечно, еще многое нужно сделать, но позиция врио губернатора Алексея Текслера и властей Челябинска позволяет надеяться, что наш город будет чистым и красивым».

«Каждая хорошая хозяйка после зимы приводит свой дом в порядок, - отмечает Юрий Карликанов. – Также должны поступить и все жители города: собраться и сделать уборку в нашем общем доме. За зиму здесь скопились и опавшие листья, и валежник, и мелкий мусор. Всего несколько часов работы преобразили парк. Под прошлогодней листвой стала видна едва пробивающаяся зелень, она, конечно, создаст весеннее настроение местным жителям, которые любят здесь гулять».

Члены и сторонники партии «Единая Россия» проводят субботники каждый год, своим примером показывая, как важно создавать и поддерживать чистоту в городе.

«Все хотят видеть парки, скверы и дворы чистыми. Тогда на улицу становится особенно приятно выходить, чтобы прогуляться, заняться спортом или просто отдохнуть. Каждый год единороссы выбирают какой-то важный для города объект, чтобы провести там субботник. В этот раз им стал Парк Победы, что особенно символично в преддверии 9 мая», - прокомментировал событие Алексей Малофеев.