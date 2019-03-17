Южноуральцы ярко и солнечно отметили «Крымскую весну»

Жители Челябинска и ближайших к городу районов отметили в воскресенье, 17 марта, пятую годовщину присоединения Республики Крым и города Севастополь к России.

С самого раннего утра тучи над городом рассеялись и сотни южноуральцев, пригреваемые по-весеннему ярким и теплым солнышком, со всех сторон стекались к центру города.

На Кировке (на площади у Главпочтамта) ровно в полдень начался праздничный митинг-концерт «Мы вместе!».

По предварительным данным, на Кировке собралось 4,5 тысячи южноуральцев. В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного собрания, единороссы, активисты общественных и молодежных организаций, представители трудовых коллективов, студенты вузов и неравнодушные горожане. Многие южноуральцы пришли на митинг целыми семьями.

Взрослые вместе с маленькими детьми пританцовывали под зажигательные песни, звучащие со сцены. Для участников митинга выступали оркестр Управления Росгвардии по Челябинской области под управлением Павла Широкова, ансамбль ГУ МВД России по Челябинской области, народный коллектив ансамбль народной песни «Заря» и другие творческие коллективы региона.

У всех участников было праздничное настроение: люди с удовольствием общались, фотографировались, радовались весне, солнцу и пока еще молодому, но прочно вошедшему в нашу жизнь празднику. У участников была возможность лично пообщаться с председателем Законодательного собрания Челябинской области, секретарем Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимиром Мякушем. Спикер гулял по Кировке, общался с участниками праздника, никому не отказывал в просьбе сфотографироваться.

«Крым исторически был в составе России и сегодня исполняется пять лет с момента восстановления справедливости – Крым вернулся в состав России. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин: ‘Крым вернулся в родную гавань”. Это праздник для всех нас, - отметил Владимир Мякуш. – По всей России проходят сегодня праздничные мероприятия, посвященные пятой годовщине присоединения Крыма к России».

Спикер напомнил, что в истории известно много случаев, когда героизм русского народа проявлялся на каждом квадратном метре полуострова. «Вся история Крыма написана героизмом русских людей, во все времена находилось место трудовым и военным подвигам. И сегодня Крым, овеянной боевой, трудовой и исторической славой, возрождается и уверенно развивается в составе Российской Федерации продолжает уверенно развиваться. И то, что сегодня Россия сделала для крымчан, ни одна страна не делала и не могла сделать», - подчеркнул спикер.

Воссоединение Крыма с Россией ознаменовалось бурным экономическим развитием полуострова. У всех на слуху строительство трассы «Таврида», аэропорта и Керченского моста. За пятилетку существенно улучшилась социальная инфраструктура.

«Крымчане говорят, что рады тому, что происходит на их территории. Это не удивительно, ведь в регион, отличающийся великолепным климатом, пейзажами, теперь еще поступили и серьезные средства на экономическое и социальное развитие», - поделилась вице-спикер Марина Поддубная и отметила, для россиян Крым всегда был местом излюбленного отдыха, творческого вдохновения. Она также отметила, что лично для нее, как и для немалого числа россиян, особенно важен и дорог лагерь «Артек».

Как подчеркнул руководитель регионального исполкома партии Алексей Малофеев, молодой праздник стал по-настоящему национальным. «Все мы испытываем чувство братского единения и будем делать все, чтобы укреплять нашу дружбу и успешно воплощать в жизнь планы по дальнейшему развитию», - добавил Малофеев.

Сегодня крымчане в составе России продолжают свои славные традиции, полуостров уверенно развивается, становится все более привлекательным регионом.

Пришедшие на праздник южноуральцы делились друг с другом радостью по поводу важного исторического события - вхождения Крыма в состав Российской Федерации. У председателя женсовета «Надежда России» Антонины Апанович муж родом из Крыма. Вся ее семья искренне радовалась воссоединению с крымской родней супруга.

В митинге приняли участие также вице-губернатор Евгений Голицын и первый вице-мэр Челябинска Наталья Котова. Но они, в отличие от спикера, лишь наблюдали за всем происходящим.

Сегодня в день пятой годовщины воссоединения праздничное настроение южноуральцам создавали не только артисты. Участников угощали кашей и горячим чаем из полевой кухни.

Никого не оставила равнодушным и бесплатная лотерея. Розыгрыш прошел в рамках праздничного мероприятия. Счастливчикам достались термокружки, зонты, рюкзак, сумка-холодильник и многое другое. Главный приз - путевку в Крым - выиграл Георгий.

Напомним, 16 марта 2014 года прошел референдум, по вопросу воссоединения Крыма с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За вхождение в состав Российской Федерации проголосовали 96,7% избирателей Республики Крым и 95,6% севастопольцев. Через два дня, 18 марта 2014 года, в Кремле было подписано соглашение о включении Республики Крым и города Севастополь в состав России, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием РФ.