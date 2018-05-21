Новым главой Миасса может стать человек из команды губернатора

Новым главой Миасского городского округа может стать человек из команды губернатора. Предложение ему уже сделано, но пока он думает. Об этом глава региона Борис Дубровский рассказал на пресс-конференции в Карабаше.

Напомним, глава Миасса Геннадий Васьков 11 мая досрочно ушел в отставку по инициативе Бориса Дубровского. Через три дня он был задержан в администрации силовиками.

Будущему главе Миасса предстоит войти в диалог с депутатским корпусом. «В Миассе всегда был конфликт исполнительной и законодательной властей. И не только при последнем главе, - рассказал губернатор. - А у Миасса есть хорошие перспективы. Надо только найти человека, который сможет этот потенциал реализовать. Он будет из нашей команды. Мы ему предложили. Пока заявление на участие в конкурсе он не подал. Заявления принимаются до 31 мая».

Борис Дубровский также отметил, что в ближайшее время будут организованы выборы главы Юрюзани.

«Не будем углубляться в мои оценки работы главы Юрюзани. Решение принято, мы его уважаем. Противоречий нет. Выборы нового главы будем организовывать», - уточнил глава региона.

Глава Юрюзани Сергей Замятин 16 мая был отправлен в отставку. Депутаты Юрюзанского городского поселения приняли такое решение на внеочередном заседании Совета депутатов. Временно кресло градоначальника зайнимает Юрий Бобылев.