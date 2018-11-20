Новый глава Коркинского района Наталья Лощинина готовит кадровые перестановки

Глава Коркинского муниципального района (Челябинская область) Наталья Лощинина, избранная на этот пост 15 ноября 2018 года, уже приступила к своим новым обязанностям и готовит кадровые перестановкам в мэрии.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» Наталья Лощинина, к обязанностям главы она приступила на следующий день после избрания – в пятницу, 16 ноября. Официальная церемония вступления в должность состоится в конце ноября - начале декабря.

А пока Наталья Лощинина активно вникает во все дела района и принимает первые решения в новой должности. Глава также готовится провести обновить структуру администрации и провести кадровые перестановки.

Как уточнила Наталья Лощинина, администрации предложено использовать структуру, разработанную высшей школой экономики для муниципалитетов в привязке к численности населения.

На сегодня у главы района один первый заместитель и два обычных зама (по финансам и по социалке).

По словам главы, Владимир Шукаев пока останется в должности первого заместителя. У него большой опыт работы на этом посту. Он работал заместителем у двух глав Коркинского района (Геннадия Усенко и недавно ушедшего в отставку Евгения Валахова) и у главы Еманжелинского городского поселения.

Должность заместителя главы Коркинского района по социальной политике пока вакантна. Занимавшая эту должность при предыдущем руководителе Ольга Степанюк покинула пост буквально накануне официальной отставки главы Евгения Валахова, успев получить «золотой парашют».

Наталья Лощинина видит в должности своего заместителя по финансово-бюджетной политике Светлану Белоусову, которая в настоящий момент работает замом председателя Контрольно-счетной палаты района, а до этого более 10 лет трудилась в КСП области. Ее кандидатура в настоящий момент согласовывается в минфине региона.

Действующему заместителю главы Коркинского муниципального района по финансово-бюджетной политике Светлане Зайковой было предложено перейти на работу в Контрольно-счетную палату района (на место Белоусовой). Но это предложение ее не устроило и она намерена после увольнения пока побыть дома.