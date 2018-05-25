На Южном Урале поборются за Кубок путешественника Федора Конюхова

С 4 по 9 июня на озере Тургояк (г. Миасс, Челябинская область) на базе клуба-отеля «Золотой пляж» состоится ежегодная детская парусная регата на «Кубок путешественника Федора Конюхова».

Ежегодно в регате принимают участие сотни юных спортсменов, которые представляют разные регионы России.

«Ежегодно регата собирает детей различных возрастов. Для них важен не только спортивный результат. А также знакомство с новыми друзьями, географией нашей страны и достопримечательностями Челябинской области. Помимо соревнований под парусом, в этом году их ждут туристические квесты, познавательные экскурсии, интеллектуальные игры, интересные мастер-классы и, конечно же, встреча с путешественником Фёдором Конюховым», - отметила генеральный директор клуба-отеля «Золотой пляж» Александра Губина.

На вручение медалей приедет Фёдор Конюхов, во время встречи с победителями он расскажет о предстоящих планах – одиночном переходе на весельной лодке "АКРОС" вокруг света. Маршрут разбит на три этапа: ноябрь 2018 старт из Новой Зеландии (порт Dunedin) до мыса Горн (Чили); декабрь 2019 - Чили (мыс Горн) - Австралия, мыс Люин. (WA, Albany); декабрь 2020 - Австралия - Новая Зеландия.

Это будет самый протяженный этап кругосветного маршрута, который составляет 16 тысяч морских миль или 27 тысяч километров. Федор Конюхов рассчитывает затрачивать на каждый этап три летних месяца исходя из сезона в южном полушарии (декабрь-январь-февраль).

За всю историю переходов на весельных лодках через океаны никому не удавалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн.