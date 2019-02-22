Миасские единороссы не поддерживают строительство ГОКа рядом с городом

Депутат Собрания Миасского городского округа (Челябинская область), секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Субачев выступил с официальным заявлением по поводу проекта Круглогорского горно-обогатительного комбината (ГОКа), который планируется реализовать в районе горы Круглая в Миассе.

Заявление прозвучало сегодня, 22 февраля, после заседания фракции единороссов и перед началом очередной сессии Собрания депутатов.

Евгений Субачев заявил, что «Единая Россия» намерена создать комиссию по противодействию намечаемому строительству Круглогорского ГОКа. Фракция единороссов поддержала это решение. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил осведомленный источник, присутствующий на заседании.

Депутаты не стали возражать против прозвучавшего заявления, но решили, что обсудят этот вопрос в конце заседания в разделе «Разное».

Напомним, губернатор Челябинской области Борис Дубровский оценивает проект Круглогорского ГОКа как перспективный для региона. При этом глава региона заверяет, что окончательное решение будет принято только после проведения геологоразведки. В настоящий момент ООО «Круглогорский ГОК» (является держателем лицензии на право пользования недрами компания) проводит геологоразведочные работы.

ГОК появится в районе горы Круглая по автодороге М-5 «Урал». Инвестор планирует реализовывать проект с 2018 по 2027 год. Будет создано не менее 40 рабочих мест. Инвестиции - порядка 700 миллионов.

Инвесторы уже получили в свое распоряжение два федеральных участка и намерены получить еще третий, который на сегодня относится к землям сельхозназначения. Для смены категории необходимо внести изменения в Генплан (в том числе и пройдя через публичные слушания).

Большинство жителей выступает категорически против ГОКа, готовит петиции и собирает подписи. Глава Миасского городского округа Григорий Тонких успокаивает горожан и обещает, что проект не будет реализован «без оценки нанесения вреда окружающей среде, проведения государственной экологической экспертизы и учёта мнения жителей».