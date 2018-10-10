Оползень на горе Песчаная в Катав-Ивановском районе признан уникальным

Ученые признали уникальным оползень на горе Песчаная (Катав-Ивановский район, Челябинская область) и рекомендовали включить его в программу «Государственного мониторинга состояния недр на территории Уральского федерального округа». Этот оползень не представляет угрозы для жизни людей.

Соответствующие рекомендации были даны ведущим специалистом отдела мониторинга и прогноза состояния подземных вод и опасных геологических процессов регионального филиала «Уральский региональный центр ГМСН», который вместе с коллегой Виноградовым провел обследование оползня у подножия склона горы Песчаная

Напомним, оползень стал результатом произошедшего 5 сентября 2018 года землетрясения – грязевые массы появились месте разлома земной коры.

Ученые обследовали и описали участок оползнеобразования и оценили его опасность. Результаты были представлены в администрацию Катав-Ивановского района.

Образованию оползневого процесса способствовал комплекс факторов: землетрясение и значительное количество выпавших осадков (в 1,5 раза выше нормы).

«Триггерным фактором активизации оползня послужили сейсмические толчки, произошедшие 5 сентября в Катав-Ивановском районе», - сообщили в мэрии результаты обследования.

Данный участок, по оценке ученых, в результате тектонических подвижек наиболее подвержен воздействию, так как расположен в зоне контакта различных горных пород. Кроме того, участок входит в зону повышенной водообильности.

В период обследования специалистами «Гидроспецгеология» движения грунта визуально отмечено не было. По прогнозам ученых оползень не представляет угрозы для населенных пунктов и жителей. Участок оползнеобразования расположен в лесу. До ближайшего населенного пункта около 3 километров.