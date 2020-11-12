Медицинский туризм: удобный формат

Сегодня лечение за границей пользуется среди россиян достаточно большой популярностью, что имеет под собой веские основания. Конечно, кто-то стремится к элементарному комфорту в процессе улучшения собственного самочувствия, но для кого-то решающими факторами являются именно более высокие медицинские возможности. За рубежом можно воспользоваться препаратами и технологиями, пока еще недоступными на родине: это актуально, в том числе и для такой сферы, как онкология, где промедление в лечении часто подобно смерти.

Если раньше для получения помощи за рубежом приходилось пройти через многочисленные хлопоты, то теперь ситуация изменилась. Стал развит медицинский туризм, для которого предусматривается организованное решение всех возникающих вопросов специализированными посредниками. Одним из таких помощников является компания DocLand, в чьих рамках представлены клиники многих стран мира. Свыше сотни учреждений предлагают решение практически любых проблем со здоровьем.

Что предлагает DocLand?

Компания готова стать ценным помощником в решении сразу нескольких вопросов. Так, специалисты содействуют грамотному подбору клиники в соответствии с существующими потребностями клиента. Такие подсказки идут на бесплатной основе, поскольку с зарубежными учреждениями у компании заключен договор на продвижение, что исключает накрутки для пациентов. На этом этапе профессионалы открывают доступ к следующим возможностям:

рассмотрение всего актуального ассортимента предложений зарубежных клиник с особенностями их услуг;

доступ к лицензиям и прочим значимым для лечения документам.

Если пациент смог подобрать что-то подходящее для себя и желает воспользоваться данным предложением, посредник самостоятельно решает все организационные вопросы относительно отправки человека за рубеж и работы там над имеющейся у него проблемой. При этом выставленный чек никоим образом не будет отличаться от того, что клиент получил бы непосредственно от клиники.

В качестве основных направлений лечения за рубежом выделяются онкология, ортопедия, кардиология, неврология. Также можно решить проблемы и в таких сферах, как гинекология, офтальмология, аллергология, дерматология, иммунология, нейрохирургия, нефрология, ЛОР-заболевания, инфекционные болезни, трихология, педиатрия, пластическая хирургия, психиатрия, ортопедия, пульманология, эндокринология, стоматология и многих других. Пройти лечение можно в Израиле, Турции, Германии, Южной Корее, Испании, Болгарии, Австрии, Греции, Индии, Польше, Китае, Тайланде, Швейцарии.