23.01.2023
В этом году челябинские власти планируют предоставить детям-сиротам 252 квартиры
23.01.2023
Между Челябинском и Екатеринбургом с первого февраля будут курсировать два «Орлана»
23.01.2023
Курчатовский район особое внимание уделяет вывозу снега и борьбе с гололедом
23.01.2023
Многотиражная газета ЧЦЗ вошла в число 20-ти лучших корпоративных изданий промышленных компаний
23.01.2023
Гуманитарный конвой от «Единой России» Челябинской области отправился в ДНР
23.01.2023
Челябинский ЗАГС назвал веские причины пойти под венец
Во вторник в Челябинской области – без осадков
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023