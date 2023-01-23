Во вторник в Челябинской области – без осадков

Во вторник, 24 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Атмосферное давление выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 15-17 градусов, по области – минус 14-19 градусов, в низинах мороз будет крепче - до минус 25 градусов, на севере региона теплее - минус 10-15 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 3-5 градусов. По области – минус 3-8 градусов, в низинах холоднее – до минус 13 градусов.

Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы на 16 единиц – 758 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 751 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в девять часов три минуты, заход - в 17 часов восемь минут. Долгота светового дня - восемь часов пять минут. Луна растущая.

По народному календарю 24 января – Федосеев день.

На Руси этот день часто бывал очень холодным, что послужило основанием для такого поверья. Говорили, что нечистой силе, которую во время Святок выгнали из домов, некуда деваться и нечем заняться - поэтому она колдует морозы. От этих морозов люди ждали беды: «Мороз худ, готовит хлуд»; «Мужик за порог, а мороз ему поперек».

С морозами были связаны и некоторые приметы. Считалось, что морозы в этот день - к затяжным холодам, а тепло, напротив, обещает раннюю весну. Об этом говорится и в поговорках: «Федосеевы морозы - яровой посеешь поздно»; «Федосеево тепло - на раннюю весну пошло». В то же время чрезмерно теплый день тоже не предвещал ничего хорошего: «Бойся январской весны - худая зима живуча»; «Теплые дни января добром не отзываются».

Именины в этот день: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор, Феодосий.